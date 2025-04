Vanmarcke en Theuns zien opmerkelijke oorzaak voor krampen van Van Aert: "Niet te onderschatten"

Wout van Aert kreeg in Dwars door Vlaanderen krampen in de sprint. Sep Vanmarcke ziet de oorzaak daarvan ook bij de hoogtestage liggen van Van Aert.

Krampen in een koers van 184 kilometer, dat lijkt geen goed voorteken voor de Ronde van Vlaanderen. Moet Wout van Aert zich zorgen maken? Volgens Edward Theuns was Van Aert niet de enige die last had van krampen.

"Ik denk dat het vooral door het warmere weer kwam. Ik heb van heel veel jongens gehoord dat ze opkomende krampen hadden. Zelf had ik er ook wat last van", zegt Theuns bij Vive le Vélo, Leve de Ronde.

"Voor ons was het de eerste koers in korte broek en korte mouwen. Je mag dat niet onderschatten. Er is ook de hele dag hard gereden. Dan vergeet je soms al eens makkelijk om te eten of drinken", zegt Theuns.

Speelde hoogtestage Van Aert parten?

Sep Vanmarcke ziet ook eten en drinken een rol spelen in de krampen van Van Aert. "Voeding zal zeker meespelen. Als je ziet dat er gemiddeld 46,6 km/u gereden werd: dan krijg je niet veel tijd om te eten en te drinken."

"Wanneer je van hoogte komt, waar je heel gecontroleerd getraind hebt, en dan in een klassieker komt met al dat bochtenwerk, wringwerk, altijd opnieuw optrekken, dan kun je de eerste keren wel eens in een kramp schieten. Die eerste eendagskoersen zit je met krampen en daarna wordt dat beter."