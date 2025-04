Vanthourenhout en De Cauwer verdedigen Van Aert: "Met Van der Poel was hetzelfde gebeurd"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert wilde in Dwars door Vlaanderen zelf winnen om zijn vertrouwen op te krikken. Dat mislukte, maar Sven Vanthourenhout en José De Cauwer vonden het de logische keuze.

De teleurstelling en de zelfkritiek was groot bij Wout van Aert na Dwars door Vlaanderen. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout probeerde Van Aert dan ook een hart onder de riem te steken achteraf.

"Ik heb hem een berichtje gestuurd. Het zijn situaties die kunnen voorkomen", zegt hij bij Vive le Vélo, Leve de Ronde. "Het is geen ramp om te verliezen, maar het scenario komt wel lullig over", stelt Vanthourenhout.

Keuze voor Van Aert was logisch

José De Cauwer vond het logisch dat de kaart van Van Aert werd getrokken. "Er is zo veel gebeurd, zijn ongeval, de berg... en hij heeft die overwinning echt nodig. Geen enkele ploegleider zou dat toch terugfluiten? Met Van der Poel was het hetzelfde geweest, Roodhooft had hem ook niet teruggefloten."

Benoot en Jorgenson vielen Powless niet aan, maar als één van hen had gewonnen, dan was er volgens Vanthourenhout ook kritiek geweest op Van Aert. "Dan krijg je weer iets van: hij geeft het weg."

Vanthourenhout en De Cauwer denken ook dat er niet veel van zal blijven hangen tijdens de Ronde van Vlaanderen. "Een dag later zal het meeste al doorgespoeld zijn", zegt Vanthourenhout. "Hij kan niet anders. Hij heeft er alles aan gedaan. Elke dag dat hij terug is van de berg wordt hij beter", stelt De Cauwer.