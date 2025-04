Bakelants windt er geen doekjes om: "Dan kan Van Aert beter maken dat daar hij weg is"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert eiste het kopmanschap op in Dwars door Vlaanderen, maar dat liep faliekant af. Jan Bakelants vindt echter dat Van Aert dat in de toekomst nog altijd mag blijven doen.

Voor één keer wilde Wout van Aert zelf winnen in Dwars door Vlaanderen in plaats van aan zijn ploeg te denken. Het bleek de verkeerde beslissing te zijn, want Visma-Lease a Bike liet zich rollen door Neilson Powless.

Jan Bakelants hoopt vooral dat Dwars door Vlaanderen niet zal blijven hangen bij Van Aert. Te beginnen met zondag in de Ronde van Vlaanderen, waar hij nog altijd tot de beste vijf renners behoort.

"Wat Wout vooral niet mag doen, is zondag weer in de rol van de perfecte teamspeler kruipen", zegt Bakelants bij HLN. "Wout van Aert wordt betaald om te winnen en moet op zijn strepen blijven staan. Hij mag niet bang zijn om in de toekomst opnieuw het kopmanschap op te eisen."

Dwars door Vlaanderen mag niet blijven hangen bij Van Aert en Visma

Van Aert mag volgens Bakelants niet te lang stilstaan bij deze nederlaag, hoe pijnlijk die ook was. Met vier dagen zou Van Aert ook genoeg tijd moeten hebben om de ontgoocheling een plaats te kunnen geven en te verwerken.

"Als die Hollanders zichzelf niet te serieus nemen, dan kunnen ze hier over een paar maanden smakelijk mee lachen: ‘Weet je nog die keer dat we met drie tegen één gingen sprinten...’ En als een ploeg dat niet kan relativeren, dan kan je beter maken dat je weg bent."