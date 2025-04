Mathieu van der Poel verkent Ronde van Vlaanderen met verrassende ploegmaat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft donderdag het parcours van de Ronde van Vlaanderen verkend. Dat deed hij aan de zijde van een verrassende Belgische ploegmaat.

Niet dat het nog onbekend terrein is voor hem, maar Mathieu van der Poel is donderdag toch nog eens de finale van de Ronde van Vlaanderen gaan verkennen. Hij reed onder meer de Oude Kwaremont en de Paterberg op.

De E3 Saxo Classic was voorlopig de laatste wedstrijd van Van der Poel, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen liet hij aan zich voorbij gaan. Van der Poel kan zondag voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen winnen, wat een record zou zijn.

Alpecin-Deceuninck heeft zijn zevental voor de Ronde van Vlaanderen nog niet officieel aangekondigd. Tibor Del Grosso, zesde in Dwars door Vlaanderen, en Jasper Philipsen lijken niet aan de start te staan.

Quinten Hermans aan de start in Ronde van Vlaanderen?

Kaden Groves, vijfde in Milaan-Sanremo, zou normaal aan de start staan, maar de Australiër gaf op met kniepijn in de Ronde van Catalonië. En dus lijkt Quinten Hermans zijn opwachting te maken in de Ronde van Vlaanderen.

Hermans was er donderdag verrassend bij toen Van der Poel zijn verkenning deed. Hermans gaf ook op in de Ronde van Catalonië met keelpijn en reed dit voorjaar nog geen enkele Vlaamse klassieker.