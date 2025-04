De Ronde of Parijs-Roubaix? Tadej Pogacar onthult welke koers hij liever wil winnen

Tadej Pogacar staat voor de derde keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen, maar rijdt ook voor het eerst Parijs-Roubaix. Is een van de twee koersen een groter doel van de wereldkampioen?

Geen E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, maar wel Parijs-Roubaix. Die keuze maakte Tadej Pogacar zo'n week geleden. De wereldkampioen wil op zijn 26ste voor het eerst proeven van de kasseien van Parijs-Roubaix.

Die beslissing nam hij zelf. "Omdat het één van de grootste en belangrijkste wedstrijden ter wereld is. Tijdens de eerste verkenning, in februari, voelde ik me heel goed. Daar en toen besloot ik het een kans te geven. Voor het te laat is", zegt hij bij HLN.

Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix?

En zo staat de wereldkampioen de komende twee zondagen aan de start van een monument. Zijn teller staat momenteel op zeven, net als Mathieu van der Poel. Heeft Pogacar een voorkeur voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix dit jaar?

"Ik won Parijs-Roubaix nog niet, maar ik koerste er ook nooit eerder. Moeilijk te zeggen dus of het mijn hoofddoel is", zegt Pogacar. Op verkenning vloog Pogacar over de kasseien, maar in koers zal dat nog anders zijn.

Pogacar is alvast optimistisch, maar echt kiezen doet hij dus dus. Al doet hij dat eigenlijk nooit. Eigenlijk zijn alle koersen dat waar ik dit seizoen aan deelneem een groot doel", besloot de wereldkampioen.