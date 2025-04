Opsteker voor... Parijs-Roubaix? Boonen ziet toch hoopgevend signaal bij Van Aert

Visma-Lease a Bike gaf de zege in Dwars door Vlaanderen nog uit handen door een foute beslissing in de finale. Toch zag Tom Boonen ook positieve signalen bij Van Aert.

Wat er allemaal fout liep in Dwars door Vlaanderen voor Visma-Lease a Bike is ondertussen duidelijk. Wout van Aert wilde extra vertrouwen opdoen voor de Ronde van Vlaanderen en besliste dat hij wilde sprinten tegen Neilson Powless.

Dat was duidelijk de verkeerde keuze. Tom Boonen weet waar het mis liep. "Ik denk dat hij te zenuwachtig was. Het was de eerste keer in lange tijd dat Wout nog eens in die positie kwam", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Volgens Boonen kwam Van Aert dan ook tekort op het vlak van explosiviteit in de sprint, wat hem al een heel seizoen parten lijkt te spelen. Toch maakte Van Aert ook indruk in Dwars door Vlaanderen.

Van Aert klaar voor Parijs-Roubaix?

"Tijdens de koers heeft zijn ploeg ook op de lange adem gespeeld met een lange, zware inspanning van 2,5 à 3 uur. Dat is ook wat Wout goed kan en waar hij veel op getraind heeft", stelt Boonen vast.

Dat lijkt eerder goed nieuws te zijn voor Parijs-Roubaix, waar zo'n lange inspanning nodig is om ver te komen. In de Ronde van Vlaanderen is die explosiviteit wel meer nodig, op beklimmingen zoals de Oude Kwaremont of de Paterberg.