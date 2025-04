Pedersen weet wat hij zeker niet moet doen tegen Van der Poel en Pogacar: "Heeft geen zin"

Na Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is Mads Pedersen de grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. De Deen voelt zich klaar om te scoren.

Zevende in Milaan-Sanremo, tweede in de E3 Saxo Classic, winst in Gent-Wevelgem en vijfde in Dwars door Vlaanderen. Na Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel maakte Mads Pedersen dit voorjaar al het meeste indruk.

In Gent-Wevelgem pakte Pedersen uit met een solo van meer dan 50 kilometer, maar toen waren Van der Poel en Pogacar er niet bij. "Ik ben blij dat Mathieu en Tadej er zijn", zei Pedersen op zijn persconferentie.

"Zij zullen voor extra aandacht zorgen en dit wordt dan ook een andere koers dan Gent-Wevelgem. Ik ga mijn best doen en wil een zo goed mogelijk resultaat behalen." Twee keer stond Pedersen al op het podium van de Ronde van Vlaanderen.

Pakt Pedersen opnieuw uit met vroege aanval?

In 2018 werd hij bij zijn debuut tweede, in 2023 werd hij derde. Kan de Deen nu mikken op het hoogste schavotje? Daarvoor zal hij wel voorbij Van der Poel en Pogacar voor moeten blijven, de twee topfavorieten.

Zal Pedersen net als in Gent-Wevelgem voor de vroege aanval kiezen? "Voor sommigen is dat de juiste tactiek. Maar de grote favorieten vallen ook vroeger en vroeger aan. Te vroeg aanvallen heeft geen zin. Ik ga mijn instinct volgen. Ik ga niet wachten op de anderen."