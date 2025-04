Is enkel Pogacar een concurrent in de Ronde? Van der Poel velt zijn oordeel over Van Aert en co

Mathieu van der Poel doet zondag een gooi naar een historische vierde zege in de Ronde van Vlaanderen. Hij kijkt vooral naar Tadej Pogacar als grootste concurrent, maar houdt ook rekening met onder meer Wout van Aert.

Sinds zijn zege in de E3 Saxo Classic kwam Mathieu van der Poel niet meer in actie. "De eerste dagen na de wedstrijd heb ik het rustig aan gedaan om goed te herstellen", zegt hij in een persbericht van Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel reed niet mee in Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen, maar zag natuurlijk wat daar gebeurde. "Op basis van recente uitslagen en hoe de wedstrijden verlopen zijn, denk ik nog steeds dat het eerlijk is om te zeggen dat Tadej en ik er net iets bovenuit steken."

Toch houdt Van der Poel ook rekening met andere concurrenten zoals Pedersen, Ganna of Van Aert. "Er kan veel gebeuren en de dynamiek van de wedstrijd kan altijd voor verrassingen zorgen. Je rivalen onderschatten is nooit een optie."

Historische vierde zege Van der Poel?

Voor Van der Poel kan het zondag een historische dag worden, want hij kan de eerste renner worden die vier keer de Ronde van Vlaanderen wint. Toch maakt hij geen echt doel van dat record van vier zeges.

"Ik wil gewoon de wedstrijd winnen op zondag. Als dat lukt, komt het record vanzelf. Begrijp me niet verkeerd, het is ongelooflijk bijzonder. Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie zou komen. Toch is het niet iets waar ik actief over nadenk tijdens de wedstrijd."

Selectie Alpecin-Deceuninck