Christoph Roodhooft over de Ronde van Vlaanderen: "Het kan me niet schelen"

Mathieu van der Poel is samen met Tadej Pogacar de topfavoriet in de Ronde van Vlaanderen. Christoph Roodhooft wil niet te veel denken aan de concurrentie.

Kan Mathieu van der Poel zondag voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen worden en alleen recordhouder worden? De Nederlander zal dan wel voorbij Tadej Pogacar moeten, die in 2023 Van der Poel versloeg.

Vorig jaar domineerden Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen en later ook Parijs-Roubaix. Ploegen zullen het dit jaar wellicht anders aanpakken tegen Alpecin-Deceuninck, maar Christoph Roodhooft kijkt alleen naar zijn eigen ploeg.

Roodhooft kijkt enkel naar Alpecin-Deceuninck

"Het kan me niet schelen", zegt hij tegen Cyclingnews. "Ik weet niet of teams iets zullen proberen en het kan me niet schelen of ze dat doen." De ploeg heeft zich volgens Roodhooft al genoeg bewezen in de grote klassiekers.

"Ik denk dat we de afgelopen drie of vier jaar hebben bewezen dat we in staat zijn om te winnen in de klassiekers, en hoe meer we winnen, hoe moeilijker het is om het doel uiteindelijk weer te bereiken. Toch moeten we vertrouwen op ons eigen potentieel."

"We werken er hard voor en soms wordt je daarvoor beloond. Op dit moment lijkt het erop dat we aan de goede kant van het spoor zitten", besluit de ploegleider van Alpecin-Deceuninck nog.