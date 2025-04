Net zoals op het WK veldrijden: Mathieu van der Poel neemt opvallende beslissing voor de Ronde

Voor de Ronde van Vlaanderen praten de meeste toppers nog eens met de pers. Mathieu van der Poel doet dat echter niet meer tot net voor de start.

Tadej Pogacar sprak donderdag met de pers, Wout van Aert deed dat vrijdagnamiddag. De topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen doen normaal nog eens hun zegje enkele dagen voor de wedstrijd.

Mathieu van der Poel zal dat echter niet doen. De drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Alpecin-Deceuninck organiseren geen persmoment. Van der Poel liet enkel van zich horen via een persbericht.

Van der Poel houdt niet van persconferenties

Van der Poel houdt namelijk niet van zo'n persmomenten. In februari sprak de Nederlander uitgebreid met de pers op de mediadag van zijn ploeg, maar vertrok toen ook eerder omdat hij nog wat ziek was na zijn skivakantie.

Het is ook niet voor het eerst dat Van der Poel ervoor kiest om niet met de pers te praten voor een grote koers. Ook voor het WK veldrijden in februari vond Van der Poel het niet nodig om nog interviews te geven.

Na zijn zege in de E3 Saxo Classic hoorden we Van der Poel voor het laatst spreken. "Ik zal zeker een goede vorm moeten hebben om Pogacar te kloppen. Zelf heb ik er in ieder geval alles aan gedaan", zei Van der Poel toen over de Ronde van Vlaanderen.