Wout van Aert mag verklaren wat hij wil, veldritfans krijgen toch weer sprankel hoop: "Mathieu was niet goed op het WK"

Het is het beeld wat we allemaal willen zien: Wout van Aert die Mathieu van der Poel op een WK veldrijden het vuur aan de schenen legt. In principe is daar dit seizoen geen sprake van, al weet je maar nooit.

Jan Boven, de ploegleider van Van Aert, had eerst voor enige hoop in de veldritharten gezorgd maar benadrukte daarna dat het WK voor zijn pupil toch geen optie is. Van Aert zou dat ook zo gecommuniceerd hebben aan Angelo De Clercq, de bondscoach in het veldrijden. Daan Soete, een trainingsmaat van Van Aert, doet de hoop op een WK-deelname van Wout toch weer oplaaien.

"Zelf had ik verwacht dat hij het WK zou rijden, maar voorlopig ben ik er ook niet zeker van dat Wout er in Liévin niet bij is", zegt Soete in De Zondag. Nochtans zou het atypisch zijn voor Van Aert om plots het geweer van schouder te veranderen. "Als Wout een keuze maakt, blijft hij daar in principe bij", erkent Soete, die het WK van vorig seizoen aanhaalt als voorbeeld.

Van Aert wacht mogelijk andere crossen af

Volgens Soete was het toen honderd procent zeker dat Van Aert niet zou meedoen, terwijl zijn al dan niet deelname nog een item was in de media. Mogelijk is het deze keer anders. "Het kan zijn dat Wout nu nog wat terughoudend is. Als hij in Liévin niet kan winnen, zal hij niet deelnemen. Maar wie weet wil hij eerst die zes crossen afwachten."

"Wie weet presteert Wout de komende weken heel goed en beslist hij toch om het WK te rijden", laat Soete een ballonnetje op. "Volgens mij had Wout vorige winter in Tabor een heel grote kans om te winnen. Mathieu begon in zijn beste conditie, aan 110 procent, maar was op het WK niet goed, vond ik. Bij Wout verliep de opbouw omgekeerd. Hij werd alsmaar beter."

Adrie denkt dat Van Aert bij mening blijft

Dat is het verleden, tijd nu om te focussen op de toekomst. Adrie van der Poel schat de kans toch klein dat Van Aert alsnog naar het WK in Liévin afzakt. "Normaal is Wout iemand die zelden of nooit afwiijkt van zijn vooropgesteld programma. Maar hij is welkom."