"Veel blote konten": Bart Wellens weet niet wat mensen op de koers bezielt

Aan Bart Wellens moet je niet vertellen wat vervelende toeschouwers met een renner doen. Hij blikt terug op deze editie van Parijs-Roubaix die voor eeuwig aan een bidongooier gelinkt zal zijn.

De koers zit met een dik probleem. Haast in elke koers is er wel een incident met een toeschouwer. Biergooien, spuwen, noem maar op. Dit keer kreeg Mathieu van der Poel een bidon naar zich gegooid.

Het liefst van al zou men er beter geen aandacht aan besteden. In het voetbal worden streakers of veldbestormers niet meer in beeld gebracht, waardoor het aantal gevallen drastisch daalt.

Bart Wellens weet als geen ander wat het is om ‘geambeteerd’ te worden door toeschouwers. Hij deelde ooit een karatetrap uit nadat hij aangevallen werd tijdens de Druivencross in Overijse.

“Ik vind dat Mathieu er nog heel rustig bij blijft. Want als zulke dingen blijven gebeuren, kunnen ze echt wel beginnen wegen”, vertelt Wellens aan Het Nieuwsblad.

Het is voor hem onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt in de rand van de koers. “Ik heb zondag véél zatte mensen gezien”, gaat Bart Wellens. “En veel blote konten. Wat bezielt je, om op de koers je broek af te trekken?”