Cameron Vandenbroucke komt met ontluisterende woorden over haar vader Frank zaliger

Frank Vandenbroucke was een begenadigd wielrenner. Het zorgde voor een grote erfenis voor zijn dochter Cameron.

Amper tien jaar oud was Cameron toen haar papa Frank Vandenbroucke overleed. Het is dan ook heel moeilijk om te zeggen wat haar mooiste herinnering aan haar vader is.

“Helaas is alles wat flou aan het worden”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. “Ik hoor wel nog altijd zijn stem. Gek, hé? Papa woonde in Italië en belde mij vaak. 'Est-ce que tu aimes encore ton papa?', vroeg hij altijd. Ik durfde nooit echt zeggen dat ik hem ook graag zag. Het was wel mijn papa, maar de band was helemaal anders dan die tussen Jules en Tim.”

Ze zag haar vader bijzonder weinig en was dan ook verlegen. “Maar ik hoor hem die zin wel nog altijd zeggen en dat geeft me een warm gevoel. Ik herinner me ook nog dat ik eens deelnam aan een loopwedstrijd en dat papa plots langs het parcours stond. Details weet ik niet meer, maar ik weet wel nog hoe ik mij voélde op dat moment.”

Het gaf een intens gevoel van geluk dat hij naar haar kwam kijken. “Omdat ik hem zo vaak moest missen. Ik was fier om aan hem te kunnen tonen dat ík ook goed was in iets. Ik voel aan alles dat topsport in mijn genen zit, je suis une Vandenbroucke, hein. Maar de kracht om het weer te doen, die komt wel echt vanuit mezelf. Niet omdat ik de dochter ben van...”