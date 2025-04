Hoever zal het gaan? Professor vreest dat wangedrag in koers alleen maar zal toenemen

Het bidonincident in Parijs-Roubaix is het zoveelste in een lange rij. Maar volgens professor Jeroen Scheerder staat ons nog heel wat te wachten.

Het wielrennen is een heel toegankelijke sport geworden. Als toeschouwer sta je soms zo dicht bij de wielrenners, dat je hen kan aanraken.

Het volkse karakter van de sport zorgt er echter voor dat er kamp-vorming is. “Je bent vóór of tégen Wout van Aert of Mathieu van der Poel”, vertelt Jeroen Scheerder, professor sportsociologie aan de KU Leuven, aan Het Nieuwsblad.

Daarbij kan de frustratie oplopen, waarbij gespuwd en geroepen wordt. Maar in een volgende fase komt het tot fysiek geweld, hetgeen waar de sport nu in terechtgekomen is.

“Ik vrees dat we in het wielrennen zullen doorgroeien naar een volwaardige vorm van hooliganisme, zoals we het in de jaren 80 zagen in het voetbal, waarbij clans van supporters het tegen mekaar beginnen op te nemen”, gaat Scheerder verder.

“ Ik hou mijn hart vast voor de dag dat de supportersclan-Van Aert en de supportersclan-Van der Poel afspreken om met elkaar te vechten in bosjes of op snelwegparkings”, besluit hij.