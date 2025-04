Sven Nys niet te spreken over wat Mathieu van der Poel meemaakte: "Had einde van carrière kunnen zijn"

De beelden van zondag in Parijs-Roubaix gingen de wereld rond. Mathieu van der Poel kreeg een volle bidon in het gezicht gegooid.

Je houdt het niet voor mogelijk, maar toch gebeurt het in de koers. Een toeschouwer gooide een volle drinkfles in het gezicht van een nietsvermoedende Mathieu van der Poel.

De Nederlander bleef achteraf vrij kalm over het incident, maar sprak wel van een poging tot doodslag. Maandag gaf een man uit Waregem zich aan bij de politie voor de feiten.

“Het is eigenlijk ongelofelijk dat hij recht blijft”, zegt Sven Nys over het voorval in de Tafel van Tine. “Dit gebeurt tijdens een inspanning met een hartslag van 180, in de finale, op zeer slechte kasseien.”

Dit had wel eens veel slechter kunnen aflopen, zo geeft Nys aan. “Je hebt geen uitwijkmogelijkheden, want het publiek staat op minder dan een meter afstand. Als je dan een bidon van meer dan een halve kilo vol in het gezicht krijgt, terwijl je aan 45 à 50 kilometer per uur rijdt... De impact had enorm kunnen zijn. Dit had het einde van zijn carrière kunnen betekenen.”

Van der Poel is niet de enige die met dergelijke zaken af te rekenen krijgt. “De underdog is vaak populairder dan degene die altijd wint. En bij Mathieu van der Poel is dat heel vaak het geval. Hoge bomen vangen veel wind, en hij is wel iemand die veel succes heeft. Er is jaloezie, afgunst... ze zien iemand die veel succes heeft graag eens door de knieën gaan.”