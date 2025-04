Bidongooier laat van zich horen: excuusbrief aan Mathieu van der Poel, maar ook thuis van zijn werk

Mathieu van der Poel kreeg zondag in Parijs-Roubaix een volle bidon naar het hoofd gegooid. Maandag gaf de man die de bidon gooide zichzelf aan.

Het was een twintiger uit Waregem die een bidon gooide naar Mathieu van der Poel. Ondertussen heeft hij zich in een brief geëxcuseerd aan de Nederlandse renner.

Bij Het Laatste Nieuws doet hij dat, via zijn advocaat, nu ook aan het grote publiek. De man zit voorlopig thuis van zijn werk, nu hij in het middelpunt van een mediastorm terechtkwam.

“Rond 11 uur zijn we toegekomen. We hadden wat gedronken in de tent in de buurt. In afwachting van de passage van de renners op de strook waar we stonden. En ja, ik moet toegeven dat ik wel wat te veel had gedronken”, vertelt hij aan de krant.

“In het grasveld tussen de tent en die kasseistrook zag ik die gele bidon liggen. Wellicht had één van de junioren die ‘s morgens weggegooid. Zonder er veel bij na te denken raapte ik die op. Hij was niet volledig vol, maar er zat wel nog wat in.”

En toen kwam het moment dat heel de wereld gezien heeft. “Mathieu van der Poel naderde en toen hij passeerde maakte ik die stomme beslissing en gooide ik die bidon. Waarom ik dat deed? Ik vraag het me sindsdien continu af, maar ik heb er zelf geen verklaring voor.”

De man geeft aan geen fan te zijn van een concurrent van Van der Poel. “Een extreem dwaze impuls, ik kan het niet anders verklaren. Of ik fan ben van Wout Van Aert en zijn tegenstander wou blokkeren? Absoluut niet, ik heb helemaal geen favoriete renner eigenlijk.”

De bidongooier was vooral blij dat Van der Poel niet gevallen is. “Die ene domme seconde heeft ervoor gezorgd dat ik in een ongelofelijke mediastorm ben beland. Het lijkt wel alsof iedereen het nu over mij heeft. Ik weet dat ik fout was en ik zal mijn verantwoordelijkheid dragen, maar ik hoop dat het stof nu wel snel weer kan gaan liggen.”

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk laat ondertussen weten dat het dossier overgedragen werd aan het parket van Rijsel.