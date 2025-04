"Toch wordt dat niet geapprecieerd": Patrick Lefevere kijkt niet op van bidonincident met Mathieu van der Poel

Ook in Parijs-Roubaix ontsnapte Mathieu van der Poel niet aan pesterijen. Nu gooide een toeschouwer een volle bidon in zijn richting.

Officieel is Mathieu van der Poel nog altijd een Nederlander, maar de linken met ons land zijn enorm groot. Het lijkt dan ook vreemd dat het een Vlaming is die de bidon gooide.

Van der Poel is geboren in België (in Kapellen), woont in België (in ’s-Gravenwezel), is samen met een Belgische (Roxanne Bertels) en koerst voor een Belgische ploeg (Alpecin-Deceuninck).

Maar de rivaliteit tussen Vlaanderen en Nederland blijft toch meespelen, zo moet Patrick Lefevere helaas vaststellen. Toch kijkt hij er niet van op dat dit door een Vlaming gebeurde, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het is altijd hier bij ons dat zulke dingen gebeuren. Mathieu is te goed, zeker? Hij is een sympathieke jongen, met een goeie uitleg, die koerst met open vizier. En toch wordt dat niet geapprecieerd”, besluit hij.