"Ik ga nu iets vertellen wat ik nog nooit heb verteld": Ruben Van Gucht doet nieuwe, straffe bekentenis

Ruben Van Gucht is vooral bekend als presentator. Toch wordt hij vooral genoemd als het gaat over zaken uit zijn privéleven.

De voorbije maanden kwam Ruben Van Gucht meer dan eens in het nieuws over zijn privéleven. En daarin volgen vaak straffe zaken over zijn liefdesleven.

Aan Primo doet hij alvast een nieuwe bekentenis. “Ik ga nu iets vertellen wat ik nog nooit heb verteld in een interview”, maakt hij het meteen spannend.

“Ik heb ooit al eens op het punt gestaan om te trouwen. Met mijn eerste vriendin, met wie ik vier à vijf jaar samen was. We hadden samen een huis gekocht, samen met haar ouders, maar zes maanden voor het huwelijk, zag ik dat allemaal niet meer zitten.”

De lening van dat huis waren ze al aan het afbetalen, maar Van Gucht heeft toen gezegd dat de vrouw zijn deel mocht houden.

“Omdat ik hen in nesten had gebracht. Al ben ik wel iemand die strijdt voor zijn geld als ik vind dat ik er recht op heb. Getuige wat destijds met Jacques (Vermeire, nvdr) is gebeurd”, reageert de televisiepresentator nog.