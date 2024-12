Ruben Van Gucht slaat keihard terug en viseert politie en justitie na positieve alcoholtest

Het is een bewogen jaar geweest voor Ruben Van Gucht. Dat eindigde met een positieve alcoholtest deze maand.

2024 werd het jaar dat voor Ruben Van Gucht altijd verbonden zal zijn aan de uitspraken over de open relatie die hij heeft met zijn echtgenote Blanka Vlasic.

De storm rond zijn persoon leek even gaan liggen te zijn, maar dan kwam er weer een positieve alcoholtest van de presentator in het nieuws. Twee weken geleden blies hij positief, waarna dat in het breed in de pers kwam.

Bij de VRT spraken ze dat Van Gucht, net als Tom Waes en Zita Wouters een voorbeeldfunctie heeft. Maar daar is Van Gucht het niet mee eens.

Dat staat niet in mijn contract”, vertelt hij heel erg duidelijk aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben een gewone werknemer, ik heb geen exclusiviteitsovereenkomst. Misschien verwacht 'men' dat wel van mij, maar ik heb daar nooit mijn handtekening onder gezet. Als me dat gevraagd wordt, zal ik dat wel doen, maar op dit moment is zo'n verbintenis gewoonweg onbestaand.”

Van Gucht is ook boos over het feit dat alles uitlekte. “Dus blijf ik erbij: er is geen enkele goede reden om mijn positieve alcoholtest wél in de krant te zetten, en die van honderden andere mensen niet. Ik vind het een beetje griezelig dat politie of justitie dit soort informatie zomaar lekt.”