Het moment waar we allemaal op wachten? "Daar zal Wout van Aert voor de eerste keer uithalen"

Wout van Aert heeft deze winter gekozen voor een beperkt crossprogramma. Eén van de vijf crossen op zijn winterprogramma is al gereden.

Initieel had Wout van Aert zes crossen op zijn programma staan, maar doordat hij ziek was, moest onze landgenoot forfait geven voor de cross in Mol.

We zagen hem tot dusver enkel in Loenhout in actie. Daar werd hij vierde. Geen slechte prestatie, maar het grote publiek verwacht meer van Van Aert.

Ondertussen wint Mathieu van der Poel elke cross waar hij aan de start komt. De teller staat ondertussen op vier zeges in evenveel wedstrijden. Elf keer zal de Nederlander dit jaar in het veld te zien zijn.

“Hij staat nu op automatische piloot. Dit is geen WK, hé. Dit is opbouw. Hij wil fris aan de start staan van het WK en meer niet”, zegt Paul Herygers bij WielerFlits.

Maat Herygers verwacht ook nog een en ander van Wout van Aert. “Anderzijds gaat ook Wout nog een beetje gaat proberen te groeien, om op een bepaald moment wellicht ook graag eens een cross te winnen. Gullegem, daar zie ik hem voor de eerste keer uithalen”, klinkt het.

Die staat op 4 januari gepland en is de eerstvolgende cross van Van Aert. “Dat is wel een cross zonder Van der Poel. Hij heeft nu in zijn kaarten laten kijken, hij is gretiger dan ik verwacht had. Ik had beter moeten weten en attenter moeten zijn, maar Van Aert blijft Van Aert.”