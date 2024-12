Bart Wellens zag iets opvallend bij Wout van Aert: "Dat heeft me echt gecharmeerd"

Wout van Aert maakte afgelopen vrijdag in Loenhout zijn rentree in het veld. Bart Wellens was onder de indruk van wat hij allemaal liet zien.

Door ziekte moest Wout van Aert zijn rentree enkele dagen uitstellen, maar vrijdag in Loenhout was het dan eindelijk zover. Van Aert liet meteen een goede indruk na, hij dook zelfs als eerste renner het veld in. Bart Wellens heeft genoten van de terugkeer van Wout van Aert in Loenhout en was zelfs positief verrast door wat Van Aert liet zien. Wellens zag in Van Aert een jong veulen dat zonder nadenken de kopstart nam. Wellens onder de indruk van Van Aert "Hij reed vrank en vrij, zonder focus op Mathieu van der Poel. Van Aert dacht geen moment: ‘Ik moet nog iets over hebben als hij straks versnelt.’ Dat heeft me echt gecharmeerd", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Wellens vond het dan ook doodjammer dat Van Aert door een botsing met een supporter nog een kans op het podium verloor. "Ik trap een open deur in, maar de rentree van Van Aert en Van der Poel heeft me nog maar een keer doen beseffen hoe ongelofelijk goed die twee zijn." Van Aert werkte voor zijn eerste cross in Spanje stevige trainingen af met zijn ploeg Visma-Lease a Bike op stage. En toch was Van Aert fris genoeg aan de start om meteen mee te strijden om het podium.