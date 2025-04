Steun voor Wout van Aert van dokter en manager: "Dat zit er niet in bij hem"

Wout van Aert zal zondag niet de topfavoriet zijn in de Ronde van Vlaanderen. Zijn manager Jef Van Den Bosch blijft echter positief over Van Aert en neemt hem ook in bescherming.

De voorbije week kreeg Wout van Aert bijzonder veel kritiek. Onder meer over zijn hoogtestage en het overslaan van Milaan-Sanremo. Dat Van Aert ook een mindere E3 Saxo Classic reed, kwam daar nog eens bovenop. Van Aert laat zich daar echter niet door van de wijs brengen. "Integendeel, Wout is een heel nuchtere Kempenaar met twee stevige poten die op stevige grond staan", zegt topdokter Toon Claes bij Het Nieuwsblad. Volgens Claes zal Van Aert zich enkel zorgen maken over zaken die hij zelf in de hand heeft en waar hij invloed op kan hebben. "Dat noem ik positieve zorgen. Zich negatief zorgen maken, dat zit er bij Wout niet in." Weinig begrip voor negativisme rond Van Aert Dat er aan Van Aert getwijfeld wordt, vindt manager Jef Van Den Bosch dan ook jammer. Vooral omdat Van Aert van heel ver moest terugkomen, dacht Van Den Bosch dat er meer mildheid zou zijn voor Van Aert. "Ik mis een beetje positivisme tegenover Wout en atleten in het algemeen", zegt Van Den Bosch. "Ik hoor of lees op momenten zoals nu te weinig dat schouderklopje om er tegenaan te gaan."