Patrick Lefevere kreeg opvallende waarschuwing: "In het begin ziet iedereen je graag, maar..."

Patrick Lefevere was al enkele jaren met pensioen, maar op 1 januari stopt hij ook echt als CEO van Soudal Quick-Step. Bang voor het zwarte gat is Lefevere echter niet.

Na meer dan 20 jaar en heel veel successen als CEO van Soudal Quick-Step, stopt Patrick Lefevere op 1 januari. Dat geeft hij het stokje door aan Jurgen Foré, die het afgelopen jaar al zijn rechterhand was als COO.

Lefevere was zo lang in de wielersport actief, hij houdt er wel rekening mee dat hij een kleine weerslag zal krijgen. Maar Lefevere vindt van zichzelf dat hij een vrij nuchter man is, bang voor de toekomst is hij niet.

Patrick Lefevere over zijn toekomst

"Ik weet dat een mannenleven maar gemiddeld 78 jaar duurt. Als ik de meter pak, heb ik nog acht centimeter over", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Ook al omdat hij al wat tegenslagen heeft overleefd.

Eerst overleefde Lefevere pancreaskanker, enkele jaren geleden was hij één van de eerste covidpatiënten die zo zwaar ziek is geweest. Maar Lefevere heeft ook wel nog enkele plannen. "Ik ga een beetje wandelen. Ik zou nog ergens met vrienden willen kaarten, een etentje doen."

Ook al beseft Lefevere dat het allemaal voorbij gaat. "Ik heb zakenvrienden die me daarvoor hebben gewaarschuwd: in het begin ziet iedereen je graag, maar na een jaar met pensioen word je nergens meer gevraagd." Zelfs daar houdt hij rekening mee.