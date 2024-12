Patrick Lefevere weet wat hij wil na zijn afscheid bij Soudal Quick-Step: "Niet mijn stijl"

Op januari stopt Patrick Lefevere definitief als CEO van wielerploeg Soudal Quick-Step. En hij wil zich ook niet al te veel meer aantrekken van de ploeg.

Op 6 januari wordt Patrick Lefevere 70 jaar, hij vindt het tijd om afscheid te nemen van het wielrennen. En dat doet hij naar eigen zeggen zonder dat er iemand hem een mes in de rug heeft geduwd. Hij heeft er dan ook vrede mee.

Lefevere heeft goede afspraken gemaakt met Zdenek Bakala, de eigenaar van de ploeg. Zijn 20 procent van de aandelen van de ploeg heeft Lefevere verkocht aan de Tsjechische miljardair. "Ik ben een tevreden man", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere neemt afstand van Soudal Quick-Step

Toen Lefevere op stage in Calpe aankondigde dat hij stopt als CEO, kreeg hij van de renners allemaal warme reacties. En de renners verwachten dat ze Lefevere nog wel geregeld gaan zien opduiken.

"Misschien wel, maar niet op de manier die sommigen verwachten. Ik ga niet als een zielig ventje aan de zijlijn blijven rondlopen of aan de start naar iedereen zwaaien", zegt Lefevere. Al geeft hij zijn opvolger Jurgen Foré wel advies.

Maar Lefevere wil niet alleen in de buurt blijven om iedereen te vertellen dat het vroeger allemaal beter was. "Dan zou ik hem tackelen zonder bal, en dat is niet mijn stijl. Mij opvolgen is geen cadeau, en ik zet met plezier een stap opzij."