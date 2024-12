Lucinda Brand lanceert opvallend voorstel over kerstperiode: "Dan zijn we van dat gezeur af"

De meest constante crosser dit seizoen is Lucinda Brand. Maandag in Diegem was Brand voor het eerst in haar carrière de beste, haar vijfde overwinning van het seizoen.

Voor Lucinda Brand was Diegem haar 20ste cross van het seizoen en voor de 20ste keer stond de Nederlandse ook op het podium. Naast Diegem won Brand ook in Woerden, Overijse, Lokeren en Dublin. Met 20 podiumplaatsen op rij is Brand aan haar constantste seizoen ooit bezig, al eindigde ze vorig seizoen ook 23 keer op het podium in 25 crossen. Al heeft de Nederlandse kampioen er niet echt een verklaring voor. "Ik begrijp het ook niet goed. Hard trainen, dat lijkt me de enige verklaring", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Al had Brand wel een vlekkeloze voorbereiding, dat was de voorbije twee jaar niet het geval. Daardoor is haar basis nu breder. Rittenwedstrijd in de kerstperiode? Toch beseft de Nederlandse dat er een dag zal komen waarop het plots minder zal gaan. Maar voorlopig kan het niet op. Dat heeft Brand wellicht ook te danken aan de weg, waar ze het best tot haar recht komt in rittenkoersen. "Van mij mogen ze van deze kerstperiode ook wel een rittenwedstrijd maken zodat iedereen alles moet rijden. Dan zijn we meteen van dat gezeur vanaf", doelt Brand op de kritiek over de vele wedstrijden op korte tijd.