Iserbyt eindelijk weer aan het feest, maar Mettepenningen houdt zijn hart vast: "Frustrerend"

Belgisch kampioen Eli Iserbyt was na een moeilijke periode de beste in Baal. Toch blijft zijn vervelende blessure hem nog altijd achtervolgen.

Pauwels Sauzen-Bingoal gaat sinds 1 januari door het leven als Pauwels Sauzen-Cibel Clementines en Belgisch kampioen Eli Iserbyt deed de nieuwe sponsor meteen een plezier met een deugddoende overwinning in Baal.

Voor Iserbyt was het de eerste zege in een maand, eind november had hij in Antwerpen de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen gewonnen. Daarna had Iserbyt veel last van zenuwpijn in zijn been.

"Door omstandigheden kan hij niet tonen wat hij in zijn mars heeft. Dat is frustrerend. Hopelijk is het ergste gepasseerd en kan hij dit vasthouden tot het einde van het seizoen", zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen bij Sporza.

Mettepenningen over oplossing voor blessure Iserbyt

De beknelde zenuw ligt aan de diepste spier van de heup, een behandeling is dus moeilijk. "Het beheerst momenteel zijn leven", zegt Mettepenningen. "Het is pijn waar hij mee moet omgaan." Behandelingen bij de kinesist zijn op dit moment het enige redmiddel.

Een operatie is nu niet aan de orde, na het seizoen wil Mettepenningen dat er een oplossing wordt gezocht. "We moeten proberen een definitieve oplossing te vinden. Misschien kan dat met een operatie, maar het is niet zo simpel als het lijkt."