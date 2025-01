Visma-Lease a Bike wijzigt niets aan uitrusting: ploeg van Wout van Aert legt uit waarom

Bijna elke wielerploeg pakt ieder jaar uit met een ander uitrusting. Visma-Lease a Bike behoudt echter zijn uitrusting van 2024 ook in 2025.

Een bijna volledig geel shirt met een honinggraat vooraan, daarmee reed Visma-Lease a Bike in 2024. In tegenstelling tot bijna alle andere teams rijdt de ploeg van Wout van Aert ook in 2025 met dezelfde shirts.

Het enige verschil is dat Yellow B. nu op de plaats staat van AGU als kledingsponsor. "Het tenue voor 2025, waarbij het iconische geel en zwart, dat de ploeg definieert, blijft behouden", zegt de Nederlandse ploeg in een persbericht

"Door het ontwerp ongewijzigd te laten, versterkt het team zijn herkenbaarheid en blijft het bouwen aan zijn merk. De vertrouwde geel-zwarte kleuren blijven een duidelijke weerspiegeling van de identiteit van Team Visma-Lease a Bike.

Plugge over uitrusting van Visma-Lease a Bike

Het symboliseert lef, toewijding, innovatie, betrokkenheid en samenhorigheid. We don’t just race to win; we ride beyond victory", klinkt het nog. Ook algemeen directeur Richard Plugge vindt het een voordeel om hetzelfde ontwerp te behouden.

"Ik ben blij dat we doorgaan met geel en zwart, omdat het vertegenwoordigt wie we zijn en waarvoor we staan. De prestaties die we in deze kleuren hebben behaald, zijn een bewijs van onze kracht als team. Ons succes komt voort uit samenwerken aan ons gemeenschappelijke doel: inspireren door samen te winnen."