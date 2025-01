🎥 Bekijk hier de beelden van hoe het parcours voor het BK veldrijden eruitziet na sneeuwval

Heel wat streken in ons land kregen de nodige sneeuw over zich heen. Dat is ook het geval in Zolder, waar het BK veldrijden dit weekend gereden wordt.

In sommige delen van ons land viel er geen sneeuw, in andere streken werd alles omgetoverd in een winterlandschap om u tegen te zeggen. Met ook heel wat ellende tot gevolg, zeker voor het verkeer. Ook het parcours van de omloop voor het BK veldrijden kreeg een mooie laag sneeuw over zich heen. De beelden daarvan kan je hieronder bekijken. Het is uitkijken of de sneeuw de volgende dagen snel zal verdwijnen. Dat zal vooral van de temperatuur afhangen. Grote gevolgen zullen er voor het parcours en het Belgisch kampioenschap op zich normaal niet zijn, ook al begint de sneeuw goed te smelten. Ook de renners zelf verwachten niet veel hinder te ondervinden. Voor Thibau Nys maakt het alvast niet veel verschil. “Mij maakt het echt niet uit of het nog sneeuwt. Ik denk ook niet dat het het parcours extreem zal veranderen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Webcam circuit Heusden-Zolder 🇧🇪❄️ #BKveldrijden https://t.co/mReuaRdswv pic.twitter.com/YTEcBUj0ob — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 9, 2025