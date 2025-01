Heeft Soudal Quick-Step een nieuwe superster in zijn rangen? "In het vat van Obelix gevallen"

Soudal Quick-Step zag onder meer Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen vertrekken. CEO Jurgen Foré ziet echter een nieuw toptalent waarop Soudal Quick-Step kan rekenen.

Bij Soudal Quick-Step rekent men niet alleen op Remco Evenepoel om te scoren. Er zijn onder meer ook Mikel Landa, Tim Merlier en Ilan Van Wilder. CEO Jurgen Foré houdt ook rekening met nieuwkomer Ethan Hayter.

"Hoe hij debuteerde in de WorldTour enkele jaren geleden... Dat kan niet weg zijn. Met expertise en warmte kunnen we hem laten ontbolsteren", zegt Foré over de Britse kampioen op de weg bij Sporza. Ook over Paul Magnier is hij lovend.

Magnier boekte in zijn eerste jaar bij de profs meteen vijf zeges, met onder meer drie overwinningen in de Tour of Britain. Volgens Foré is Magnier authentiek, intelligent en houdt hij ervan om een leider te zijn. Dat zou hem energie geven.

Wordt Magnier de nieuwe ster van Soudal Quick-Step?

"We zullen samen ontdekken wat voor een leider hij is. Ik denk dat hij voor de klassiekers zal gaan, maar we gaan stap voor stap. In de Giro krijgt hij een mooie uitdaging." Daar mag Magnier zich tonen in de sprint.

Afsluiten doet Foré nog met een stevig compliment voor de 20-jarige Fransman. "Paul is in het vat van Obelix gevallen en heeft een goeie kop. Het is een plezier om met hem te werken."