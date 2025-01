Niels Albert geeft Thibau Nys niet zijn groot gelijk: "Voor hetzelfde geld heb je het zitten"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys pakte zondag zijn eerste driekleur in het veld. Wil hij de negen nationale titels van vader Sven bijbenen, dan is er nog werk voor de boeg.

Thibau Nys heeft in Heusden-Zolder op het BK veldrijden een stevige show opgevoerd. Hij miste zijn start, maar voelde meteen dat hij de benen had om nationaal kampioen te worden.

“Thibau reed de perfecte cross. Hij straalde daarbij een opmerkelijke rust en koelbloedigheid uit. Dat heeft hij voor op pa Sven, die dat in zijn hoogdagen - zeker op kampioenschappen - al eens moeilijker kon kanaliseren”, vertelt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws.

Al was het toch ook wel riskant om een kloofje te laten vallen waardoor Laurens Sweeck en Toon Aerts een zevental seconden voorsprong wisten te pakken.

“Hij was sterk en zal er wel goed over nagedacht hebben”, meent Albert. “En de winnaar heeft altijd gelijk. Die schetst het achteraf altijd zo mooi als hij wil. ‘Ik had het keurig onder controle’. ‘Ik reed op overschot’. ‘Ik voelde dat ik dat gat nog kon dichten’. Jaja, het zal allemaal wel.”

Toch had het perfect verkeerd kunnen lopen nog. “Maar voor hetzelfde geld heeft Sweeck een superdag in plaats van een gewone ‘goeie’ dag, valt hij níet meer stil en heb je ‘t dus zitten.”