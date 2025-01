Is dit de échte reden waarom Van Aert het WK veldrijden overslaat? "Dat speelt mee"

Wout van Aert staat voor het tweede jaar op rij niet aan de start van het WK veldrijden. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hebben daar mee te maken.

Na de cross van Maasmechelen van zaterdag zet Wout van Aert een punt achter zijn veldritseizoen. Hij won met Gullegem en Dendermonde ook twee crossen, toch een stevige opsteker na zijn zware valpartij in september in de Vuelta.

Voor het WK veldrijden is er bij Van Aert net als vorig jaar geen plaats in zijn programma. Want op 17 februari rijdt Van Aert met de Clasica Jaen al zijn eerste wegkoers, via de Ronde van de Algarve (19 tot 23 februari) stoomt hij zich klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad op 1 maart.

Gaat Van Aert duel met Van der Poel uit de weg?

Geen nieuw duel dus op het WK veldrijden tussen Van Aert en Van der Poel. In 2021 (Oostende) en 2023 (Hoogerheide) klopte Van der Poel Van Aert op het WK en die lijn trok hij daarna door tijdens het klassieke voorjaar.

Volgens ex-renner Laurens ten Dam zou dat wel eens de reden kunnen zijn waarom Van Aert afhaakt voor het WK veldrijden. "Van Aert heeft geleerd dat Van der Poel na het WK veldrijden op een flow kan verder gaan als hij tussen haakjes Van Aert heeft afgedroogd op het WK", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Dat speelt ook wel mee, denk ik. Als je als Van Aert voelt dat je iets minder bent, dan geef je Van der Poel een soort extra voordeel in het voorjaar als hij kan domineren op het WK veldrijden", besluit Ten Dam nog.