Schrik voor Van der Poel? Pogacar onthult zijn plan voor de Ronde van Vlaanderen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De kans is groot dat Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel elkaar zondag in de Ronde van Vlaanderen opnieuw tegenkomen. De wereldkampioen weet dat hij van Van der Poel af moet raken om te winnen.

In Milaan-Sanremo probeerde Tadej Pogacar werkelijk alles om Mathieu van der Poel te lossen, maar dat lukte niet. De Nederlander trok aan het langste eind door Pogacar en ook Ganna te kloppen in de sprint.

In de Ronde van Vlaanderen volgt wellicht een tweede duel tussen Pogacar en Van der Poel. De wereldkampioen weet dat zondag het opnieuw lastig zal worden om van Van der Poel af te geraken.

"Kasseien zijn het favoriete terrein van Mathieu en daarop is hij moeilijk te verslaan. Het wordt moeilijk om hem te kloppen, maar ik ga er natuurlijk alles aan doen." In 2023 loste Pogacar Van der Poel op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont.

Pogacar wil niet sprinten tegen Van der Poel

Dat zal nu wellicht opnieuw het plan zijn van Pogacar, want ook hij weet dat winnen in de sprint moeilijk zal zijn tegen Van der Poel. "Hij is een van de allerbeste sprinters, dus ik ga wel proberen om een sprint met hem te ontlopen."

"Als dat niet lukt, moet het voor mij een harde wedstrijd worden. Dan is het verschil tussen ons misschien kleiner. En als het dan tot een sprint komt, dan kan ik enkel mijn best doen", besloot Pogacar nog.