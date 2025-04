Soudal Quick-Step steekt topteams de loef af en pakt stevig uit met nieuws over toptalent

Soudal Quick-Step heeft het contract opengebroken van de jonge Fransman Paul Magnier (20). Het toptalent koerst ook de komende twee seizoenen voor The Wolfpack.

Met een overwinning in de Ster van Bessèges, op zijn eerste koersdag, en tweede plaatsen in de Figueira Champions Classic, de Omloop Het Nieuwsblad en Ename Samyn Classic deed Paul Magnier het al uitstekend dit voorjaar.

Soudal Quick-Step heeft het contract van Magnier nu opengebroken tot eind 2027. "Ik ben trots en blij dat ik langer bij Soudal Quick-Step blijf Ik voel me hier goed. Het was een makkelijke beslissing om een nieuwe overeenkomst te tekenen want dit is meer dan een ploeg."

"Ik heb hier nu al veel mooie herinneringen", zegt het Franse toptalent. Ook CEO Jurgen Foré is opgetogen met de verlenging van het goudhaantje. "Paul is één van de allerbeste jonge renners op dit moment."

Magnier debuteert in de Ronde van Vlaanderen

"Hij heeft al een geweldige start van zijn carrière gehad en we geloven dat hij zal uitgroeien tot een van de pijlers waarop het toekomstige succes van het team is gebouwd." Zondag mag Magnier voor het eerst proeven van de Ronde van Vlaanderen.

"Ik heb zin in zondag. Het wordt mijn eerste Monument en het is echt speciaal om mijn debuut te maken in een wedstrijd als deze. Ik hou van deze wedstrijden, de mentaliteit die je nodig hebt om zo’n wedstrijd te winnen en het feit dat er zoveel actie is. Het is puur wielrennen."