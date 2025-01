Bondscoach heeft straffe woorden over Thibau Nys klaar: "Een veelvoud van wat hij verdient"

Thibau Nys heeft een sterke crosswinter gereden. Toch lijkt de toekomst van onze landgenoot helemaal op de weg te liggen.

Thibau Nys is er vandaag niet bij in Maasmechelen. Hij is ziek en moest noodgedwongen forfait geven. Jammer, want de crosswinter loopt op zijn einde.

Toch zal Nys mettertijd, net zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel, niet anders kunnen dan het wegseizoen veel belangrijker vinden dan het veldrijden.

“En kan je het hem kwalijk nemen dat hij op termijn meer naar de weg zou lonken? Stel dat Thibau binnen nu en vijf jaar nog één of twee wereldtitels pakt, dan zal hij zijn lijstje in de cross aardig afgevinkt hebben”, klinkt het bij Gerben de Knegt in Het Nieuwsblad.

Want ook het financiële plaatje mag je helemaal niet uit het oog verliezen. “Met de uitzonderlijke klasse die hij nu al op de weg heeft getoond, zullen de ploegen voor hem in de rij staan. Hij zal er een veelvoud verdienen van wat hij in de cross kan verdienen.”

Het is aan Nys om dit seizoen op de weg te tonen wat hij waard is. Vorig jaar deed hij dat op ongekende wijze, nu komt daar wellicht ook nog eens de Tour de France bij.