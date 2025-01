Bart Wellens zegt wie grote verliezer is van WK-deelname van Wout van Aert: "Hij is de pineut"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dat Wout van Aert dan toch op het WK veldrijden, het was ook voor Bart Wellens een verrassing. Daardoor moet er wel iemand teleurgesteld worden.

Bondscoach Angelo De Clercq liet bij de bekendmaking van zijn WK-selectie nog een plaats open. Pas na de laatste manche van de Wereldbeker zou hij de laatste naam bekendmaken. En dat was verrassend die van Wout van Aert.

Van Aert had nochtans al enkele keren laten uitschijnen dat hij het WK aan zich voorbij zou laten gaan. En werd er gedacht dat negende plaats in de selectie zou gaan naar Jens Adams, Witse Meeussen of Toon Vandebosch.

Adams moet thuisblijven door Van Aert

Zij blijven nu met lege handen achter door de deelname van Van Aert aan het WK. "Vooral voor Jens Adams lijkt het ambetant, hij is de pineut", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. "Ik had met zekerheid gezien dat er een zak met kleren van Jens Adams bij de federatie klaarstond."

Maar ook voor de acht andere Belgen aan de start is de aanwezigheid van Van Aert een kleine domper. Zij zullen nu samen met Ronhaar, Van der Haar, Nieuwenhuis en Orts moeten strijden om één medaille in plaats van twee.

"De andere Belgen weten nu dat ze zullen strijden voor de derde plaats, daar moeten ze zich bij neerleggen." Volgens Wellens is hun enige tactiek om Van der Poel en Van Aert zo lang mogelijk te volgen om een goede kans te maken op het brons en die ook nog eens een mooie foto op het podium kan opleveren.