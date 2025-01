De Clercq onthult: dit is hoe hij Wout van Aert overtuigde voor het WK veldrijden

Bondscoach Angelo De Clercq heeft Wout van Aert dan toch kunnen overtuigen om het WK veldrijden te rijden. En dat was een werk van enkele maanden.

Sinds dit seizoen is Angelo De Clercq de nieuwe bondscoach veldrijden na het vertrek van Sven Vanthourenhout. Meteen bij zijn aanstelling polste De Clercq al eens bij Van Aert of hij geen zin had in het WK veldrijden.

Na zijn overwinning in Dendermonde vroeg De Clercq het nog eens en voelde hij lichte twijfel bij Van Aert. De Clercq zei Van Aert dat hij de negende en laatste plaats in de selectie zou openhouden voor Van Aert.

Van Aert rijdt toch WK veldrijden

Zaterdagavond na de cross in Maasmechelen hakte Van Aert de knoop door en besliste hij om toch aan de start te komen van het WK veldrijden. Meteen een eerste stunt van Angelo De Clercq als bondscoach.

"Ik weet niet of ik daar credits voor verdien", zegt De Clercq bij WielerFlits. "Ik voelde gewoon dat het veel beter ging dan verwacht, dat zijn lichaam goed reageerde op de wedstrijden", legt De Clercq verder uit.

Het WK veldrijden zal volgens Van Aert ook nog een goede prikkel zijn richting het klassieke voorjaar met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Dat is voor hem nog altijd het belangrijkst, maar hij heeft ook veel zin om in Liévin aan de start te staan."