📷 OFFICIEEL Lotto is opnieuw een van zijn toprenners kwijt

Alec Segaert (22) verlaat Lotto en tekent een driejarig contract bij WorldTour-formatie Bahrain Victorious. De West-Vlaming ziet de transfer als een logische stap in zijn professionele ontwikkeling.

Na vijf jaar bij Lotto, waarvan twee als prof, kiest Alec Segaert voor een nieuwe uitdaging bij Bahrain Victorious. De ploeg bevestigde officieel de komst van de jonge renner, die vooral naam maakte als tijdrijder. Segaert won onder meer de tijdrit in de Renewi Tour en werd tweemaal vicewereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

De overstap komt op een moment waarop Segaert zijn veelzijdigheid heeft bewezen. Naast zijn prestaties in het tijdrijden, reed hij zich in de kijker tijdens de voorjaarsklassiekers met top-10 plaatsen in Dwars door Vlaanderen en de GP Denain. Bahrain Victorious ziet in hem een renner die zowel in eendaagse wedstrijden als in etappekoersen van waarde kan zijn.

“Team Bahrain Victorious is de ideale volgende stap in mijn persoonlijke ontwikkeling als WorldTour-renner,” aldus Segaert in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe ploeg, na de bekendmaking van het nieuws.

Alec Segaert trekt naar Bahrain Victorious

“Het team is professioneel en ambitieus. Dat ben ik ook, en ik hoop dat deze overstap me zal helpen nieuwe doelen in mijn carrière te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat ik goed zal passen in het klassiekersteam en een waardevolle aanwinst zal zijn voor de klassementsrenners in de etappekoersen.”

Ook Milan Eržen, algemeen directeur van Bahrain Victorious, is enthousiast: “Alec is een jonge renner met een enorm potentieel. Hij heeft het talent, de mentaliteit en de werkethiek die we waarderen. We kijken ernaar uit om hem te helpen zijn ontwikkeling op het hoogste niveau voort te zetten.”

Een opvallend detail is dat Alec bij Bahrain zal samenwerken met zijn oudere broer Loïc Segaert, die werkt binnen de omkadering van de ploeg. Die familiale band zal de integratie van Segaert binnen het team ongetwijfeld vergemakkelijken.