"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

Serge Pauwels werkt al vroeg in het seizoen aan zijn voorbereiding voor het WK in Montréal. Hij verzamelt informatie bij renners en brengt hun plannen in kaart om tijdig duidelijkheid te scheppen.

Eerste contacten en inventarisatie van ambities

Pauwels reisde recent naar Spanje om meerdere renners te spreken. Hij noemt die trip efficiënt omdat veel profs daar op stage zijn. “Ik ben daar een dag of drie geweest, omdat het heel gemakkelijk is om daar veel renners te kunnen spreken”, zegt hij bij Sporza. Het doel was vooral om een eerste beeld te krijgen van hun verwachtingen richting het nieuwe seizoen en specifiek het WK.

Tijdens dat verblijf had hij ook een informeel moment met Remco Evenepoel. “We zijn samen een pannenkoek gaan eten.” Bij dat gesprek waren ook ploegbegeleiders aanwezig. Pauwels vond het nuttig om op een ontspannen manier informatie uit te wisselen.

Volgens hem is het belangrijk dat renners hun plannen tijdig delen. “Het is wel belangrijk om even contact te hebben met elkaar en wat kleine dingen te delen over hoe hij het ziet.” Hij verwijst daarbij naar Evenepoels programma richting Québec en Montréal en hoe die periode aansluit op het WK.

Afstemming tussen kopmannen en voorbereiding op het parcours

Pauwels benadrukt dat hij renners niet probeert te sturen. “Ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is om te luisteren wat zij willen doen.” Hij vindt het wel essentieel dat renners op de hoogte zijn van elkaars ambities. “Stel dat Wout van Aert en Remco Evenepoel allebei ambitie hebben, dan is dat wel belangrijk dat ze dat van elkaar weten”, is hij heel erg duidelijk.

Lees ook... "Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?
Die transparantie moet volgens hem helpen om later in het seizoen duidelijke keuzes te maken. De bondscoach wil vermijden dat verwachtingen botsen wanneer de selectie wordt samengesteld. Daarnaast plant Pauwels een verkenning van het WK-parcours. “In april ga ik een eerste keer naar Montréal.” Hij kent het circuit uit zijn eigen carrière, maar wijst erop dat het WK een langere aanloopstrook heeft die hij opnieuw wil bekijken. Ook de tijdrit wil hij vooraf analyseren om volledig voorbereid te zijn.

