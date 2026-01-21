Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

Tadej Pogacar is nog altijd maar 27 jaar en nog lang niet aan het einde van zijn carrière. Toch staan er heel wat renners te trappelen om ook ooit de Tour de kunnen winnen.

Palmares Pogacar

Met vier eindzeges in de Tour, in 2020, 2021, 2024 en 2025, heeft Tadej Pogacar al vier eindzeges op zijn palmares staan. De Sloveen zal ook dit jaar de topfavoriet zijn om een vijfde keer te winnen en het record te evenaren.

Pogacar steekt er met kop en schouders bovenuit en volgens Pedro Delgado, winnaar van de Tour in 1988, zal Pogacar zeker nog twee jaar zijn topniveau aanhouden. Voor 2028 heeft hij al twijfels, onder meer door het mentale aspect.

Wie wint na Pogacar de Tour?

Het tijdperk van Pogacar zou dus nog even kunnen duren, maar ooit zal het natuurlijk stoppen. Delgado noemt echter een verrassende naam als eerstvolgende Tourwinnaar na Pogacar.

"Ik zou zeggen Vingegaard", stelt hij bij Marca. Vingegaard is nochtans twee jaar ouder dan Pogacar en viert in december zijn 30ste verjaardag. Toch vindt Delgado dat hij nog altijd beter is dan de andere concurrenten.

"Ik zeg altijd dat Pogacar twee treden boven de goede renners staat. Vingegaard staat één trede onder hem, maar één trede boven anderen zoals Evenepoel. Dit jaar wil ik ook de ontwikkeling van Lipowitz zien en kijken of hij weer een stap vooruit zet."