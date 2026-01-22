"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

Jonathan Vervenne blikt vooruit op zijn eerste seizoen bij Soudal Quick‑Step. Hij beschrijft zijn traject, zijn verwachtingen en zijn plaats binnen de ploeg.

Van opleidingsploeg naar World Tour

Vervenne kwam na drie seizoenen bij de opleidingsploeg naar de hoofdmacht. “Ik heb drie seizoenen bij het Devo Team gezeten en ik kreeg er ongelooflijke ondersteuning”, klinkt het in een mededeling van de ploeg aan onze redactie. Die periode leverde hem zestien zeges op, waaronder tijdrittitels en een ritzege in de Giro Next Gen.

Hij noemt enkele prestaties die voor hem bijzonder betekenisvol waren. “Als ik er een paar moet noemen, dan zijn dat mijn overwinning in de Tour des 100 Communes, mijn eerste U23‑tijdrittitel en natuurlijk de Europese tijdrittitel.” Ook zijn dag in het roze in Italië rekent hij tot zijn belangrijkste stappen.

De overstap naar de World Tour volgt nu op dat succesvolle traject. De 22‑jarige renner bereidt zich voor op zijn eerste wedstrijden in Spanje. Hij geeft aan dat die stap logisch voortvloeit uit zijn ontwikkeling.

Voorbereiding en ambities

Vervenne kijkt tevreden terug op de winter. “De twee trainingskampen in Calpe waren geweldig en lieten me meteen thuis voelen in de ploeg.” Hij benadrukt dat hij zijn seizoen met ambitie maar ook met realisme wil starten.

Hij wil zijn eerste maanden benutten om zich te tonen zonder overhaaste doelen. “Ik zal het stap voor stap aanpakken en zien waar dit me brengt.” Resultaten zijn welkom, maar niet het primaire uitgangspunt.



Tot slot omschrijft hij hoe hij zichzelf binnen de ploeg ziet en dat lijkt wel op wie Remco Evenepoel voor de ploeg was. “Ik zie mezelf vooral als een tijdrijder, maar ik wil een sterke allrounder worden”, besluit hij. Hij wil leren van ervaren ploeggenoten en zich geleidelijk positioneren in het profpeloton. “In deze omgeving werken en de resultaten komen vanzelf. ”