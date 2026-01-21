Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

Na vier jaar bij Lotto besloot Alec Segaert (23) om te vertrekken. Hij tekende voor drie jaar bij Bahrain Victorious en hoopt te scoren in de klassiekers.

In zijn vierde jaar bij de profs is Alec Segaert aan een nieuw hoofdstuk begonnen bij Bahrain Victorious. Vrijdag maakt hij zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg in de Classica Camp de Morvedre.

Zaterdag komt Segaert ook in actie in de Gran Premio Castellon. Voor de Omloop het Nieuwsblad (28 februari) komt Segaert ook aan de start in de Classic Var (21 februari) en de Tour des Alpes-Maritimes (22 februari).

De overstap naar zijn nieuwe ploeg heeft Segaert goed verteerd. Hij vond bij Bahrain Victorious zijn broer Loïc terug, die er aan de slag is als trainer. Al maakte zijn broer ook al zijn trainingsschema's toen hij nog bij Lotto reed.

Segaert wil scoren in het voorjaar

"Over mijn winter kan ik niet klagen. Ik kende geen enkel oponthoud, alles verliep volgens planning", zegt Segaert bij Het Nieuwsblad. Zijn focus ligt op de Vlaamse klassiekers. Vorig jaar werd Segaert elfde in de Bredene Koksijde Classic.



Dit jaar hoopt hij toch iets beter te doen. "Ik hoop een keer mijn handen in de lucht te kunnen steken of een ploegmaat te kunnen laten winnen", stelt Segaert nog.