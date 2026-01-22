Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

Visma-Lease a Bike trekt dit jaar nog meer de kaart van de jeugd. Onder meer de jonge Italiaan Pietro Mattio (21) is nieuw bij de Nederlandse ploeg dit jaar.

Twee renners uit het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike hebben dit jaar de overstap gemaakt naar het WorldTour-team. Dat zijn de Belg Tim Rex (21) en zijn Italiaanse ploegmaat Pietro Mattio (21).

Onder de indruk van Van Aert en co

Voor Mattio is het nog even wennen aan zijn nieuwe ploegmaats. "Nu kan ik officieel zeggen dat ik teamgenoot ben van Vingegaard, Van Aert, Laporte en vele andere grote renners", zegt de Italiaan bij Bici.Pro.

"Het mooie is dat het normale, rustige mensen zijn. Je kan met hen lachen en praten, terwijl ik eerst dacht: ik ben pas twintig en zij hebben al zulke enorme carrières achter de rug", gaat Mattio verder.

Grote klassiekers voor Mattio

In de Tour Down Under mocht Mattio in Australië zijn debuut maken voor het WorldTour-team, daarna keert hij terug naar Europa. Ook in het klassieke voorjaar zal Mattio meteen ingezet worden.

Zo komt hij aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne, is hij reserve voor Milaan-Sanremo en zit hij in de selectie van Parijs-Roubaix. "Ik zal vooral in dienst van de leiders rijden, zonder een heel specifieke taak", stelt Mattio nog.