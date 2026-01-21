Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

Julien Vermote (36) zit opnieuw zonder ploeg nadat geen nieuw contract kreeg bij Visma-Lease a Bike. Zijn fiets aan de haak hangen doet Vermote voorlopig nog echter niet.

Geen nieuw contract voor Vermote bij Visma-Lease a Bike

Net als in 2023 zit Julien Vermote opnieuw zonder ploeg. Visma-Lease Bike viste hem in 2024 op en bij de Nederlandse ploeg kreeg hij een nieuwe kans. Maar na twee jaar werd zijn contract niet meer verlengd.

Stoppen wil Vermote nog niet doen. Hij voelt dat hij nog goed genoeg is om te werken voor een kopman of jonge renners iets kan doorbrengen. Vermote vindt zich nog een goede en betrouwbare renner die overal inzetbaar is.

Vermote reageert op uitspraak Niermann

Head of Racing Grischa Niermann legde onlangs uit in de podcast Inside the Beehive dat hij op zoek was naar zo'n profiel. "Betrouwbare renners die een goede hoeveelheid wedstrijddagen per seizoen kunnen afwerken en niet altijd ziek of geblesserd zijn."

"Wel grappig als Grischa dat zo gezegd heeft", zegt Vermote bij Het Nieuwsblad. "Maar ik wil niks verkeerd zeggen over Visma. Ik heb de voorbije twee jaar veel aan de ploeg gehad, zoals zij ook veel aan mij hebben gehad."



Volgens Vermote zagen heel wat ploegmaats bij Visma-Lease a Bike hem niet graag vertrekken. Al zijn het niet zij die de contracten uitdelen natuurlijk. En dus blijft Vermote voorlopig op zoek naar een nieuwe ploeg.