Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

Op Tim Merlier is het nog even wachten, maar Paul Magnier komt deze week al in actie. Schiet de Fransman meteen raak in Spanje?

Door een knieblessure werd de opbouw van Tim Merlier deze winter verstoord en zal hij deze maand nog niet in actie komen. De voorbije twee seizoenen begon Merlier zijn seizoen eind januari in de AlUla Tour.

Dat zal dit jaar niet het geval zijn, maar met Paul Magnier heeft The Wolfpack nog een topsprinter in huis. De Fransman won vorig seizoen 19 keer, enkel Tadej Pogacar deed nog beter in 2025 met één zege meer.

Slaat Magnier meteen toe in eerste koers?

Zondag trapt Magnier zijn seizoen al af in de Classica Comunitat Valenciana, dat bevestigt Soudal Quick-Step op zijn website. Magnier krijgt onder meer steun van Dries Van Gestel, Ceriel Desal, Gil Gelders en Stan Van Tricht.

"Valencia biedt sprinters een duidelijke kans om voor de overwinning te strijden, ondanks de aanwezigheid van de bekende Coll de Rates in het eerste deel van de koers", klinkt het bij Soudal Quick-Step.



Vrijdag en zaterdag zal Soudal Quick-Step ook deelnemen aan de Classica Camp de Morvedre en de GP Castellon, telkens met een mix van renners van de opleidingsploeg en het WorldTour-team. Louis Vervaeke is telkens de bekendste naam aan de start.