"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fabio Van den Bossche (25) maakte na vier jaar de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step. De integratie bij zijn nieuwe ploeg is uitstekend verlopen.

Overstap van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step

Eind november won Fabio Van den Bossche samen met Lindsay De Vylder nog de Zesdaagse van Gent, daarna richtte hij zich op zijn nieuwe ploeg. Want Van den Bossche stapte dus over naar Soudal Quick-Step. 

Zijn rol bij zijn nieuwe ploeg zal er vooral uit bestaan om lead-out te zijn en ook in het klassieke werk aan de slag te gaan. Na de Tour Down Under en een stage in Spanje zal Van den Bossche op 18 maart Nokere Koerse rijden. 

Om goed op de hitte in Australië voorbereid te zijn, begon Van den Bossche al in december met hittetrainingen op de rollen. En dat naast de gebruikelijke trainingen op de weg in december en januari. 

Van den Bossche over integratie bij Soudal Quick-Step

Na vier jaar verliet Van den Bossche dus Alpecin-Deceuninck en ruilde hij die voor The Wolfpack. "En die kennismaking verliep vlot", lacht Van den Bossche bij Het Nieuwsblad. "Al had ik niet anders verwacht."


Van den Bossche kende al wat gezichten bij zijn nieuwe ploeg. "Maar wat me meteen opviel was de familiale sfeer die er heerst in dit team en waarbij ik me goed voel." The Wolfpack bestaat dus echt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Fabio van den Bossche

Meer nieuws

Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

13:00
"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

12:30
'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

12:00
Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

11:00
"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

10:00
"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

08:30
Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

08:00
🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

07:35
Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

07:00
Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

21:30
Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

20:30
Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

20:00
Mag Van Aert dromen? Van Avermaet ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

Mag Van Aert dromen? Van Avermaet ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

19:00
Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

18:30
"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

18:00
📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

17:00
'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

16:30
Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

16:00
Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

15:30
Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

15:00
Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

14:00
Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

13:30
Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

21/01
Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

21/01
Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

21/01
"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

21/01
Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

21/01
Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt

Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt

21/01
Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

21/01
Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer

Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer

21/01
🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

21/01
Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal

Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal

21/01
📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk Naast de fiets

📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk

20/01
Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

20/01
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

20/01
Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

20/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Bobbie Traksel Maxime Monfort Andreas Lund Andresen Thibau Nys Fabio van den Bossche Serge Pauwels Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Sep Vanmarcke Jose De Cauwer Greg Van Avermaet Primoz Roglic Jan Bakelants Dries De Bondt Christophe Laporte Tim Merlier

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved