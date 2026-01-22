"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

Fabio Van den Bossche (25) maakte na vier jaar de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step. De integratie bij zijn nieuwe ploeg is uitstekend verlopen.

Overstap van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step

Eind november won Fabio Van den Bossche samen met Lindsay De Vylder nog de Zesdaagse van Gent, daarna richtte hij zich op zijn nieuwe ploeg. Want Van den Bossche stapte dus over naar Soudal Quick-Step.

Zijn rol bij zijn nieuwe ploeg zal er vooral uit bestaan om lead-out te zijn en ook in het klassieke werk aan de slag te gaan. Na de Tour Down Under en een stage in Spanje zal Van den Bossche op 18 maart Nokere Koerse rijden.

Om goed op de hitte in Australië voorbereid te zijn, begon Van den Bossche al in december met hittetrainingen op de rollen. En dat naast de gebruikelijke trainingen op de weg in december en januari.

Van den Bossche over integratie bij Soudal Quick-Step

Na vier jaar verliet Van den Bossche dus Alpecin-Deceuninck en ruilde hij die voor The Wolfpack. "En die kennismaking verliep vlot", lacht Van den Bossche bij Het Nieuwsblad. "Al had ik niet anders verwacht."



Van den Bossche kende al wat gezichten bij zijn nieuwe ploeg. "Maar wat me meteen opviel was de familiale sfeer die er heerst in dit team en waarbij ik me goed voel." The Wolfpack bestaat dus echt.