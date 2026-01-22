"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

Over zo'n tien dagen ruilt Thibau Nys het shirt van Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions weer in voor dat van Lidl-Trek. De Belgische ploegleider Maxime Monfort ziet nog een werkpunt voor Nys.

Veldritseizoen bijna afgelopen voor Nys

Zaterdag en zondag rijdt Thibau Nys nog de Wereldbekers in Maasmechelen en Hoogerheide, op 1 februari sluit hij zijn seizoen in het veld af op het WK in Hulst. Nys zal dan 21 crossen gereden hebben dit seizoen.

Dat is één cross minder dan de voorbije twee seizoenen, maar ploegleider Maxime Monfort maakte al duidelijk dat de winter van Nys de komende jaren korter zal zijn en hij zal evolueren naar een programma zoals Van der Poel en Van Aert.

Werkpunt voor Nys

Verder is Monfort lovend over de samenwerking met Thibau Nys. "Je kan moeilijk iemand vinden die aardiger, behulpzamer en beleefder is in het team", zegt Monfort bij Sudinfo. Toch ziet Monfort nog een werkpunt voor Nys.

"Thibau heeft maar één minpuntje: zodra hij zich zorgen maakt over de kleinste tegenslag, bijvoorbeeld een mechanisch probleem, is het alsof de wereld vergaat; hij denkt dat alles mislukt is."



Dat was in Lokeren merkbaar. Nys had problemen met zijn stuur en maakte er zich bijzonder boos over. Uiteindelijk nam vader Sven Nys de schuld op zich, hij had gesleuteld aan de fiets van zijn zoon.