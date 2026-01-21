Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

De Omloop het Nieuwsblad heeft bekendgemaakt welke ploegen op 28 februari aan de start staan. Het parcours is ook licht gewijzigd, met enkele andere beklimmingen in de finale.

Heel wat renners stelden tijdens hun ploegenpresentatie al hun programma voor en bevestiden zo ook hun deelname aan de Omloop het Nieuwsblad. Dat deden onder meer Wout van Aert, Tom Pidcock en Arnaud De Lie al.

Mathieu van der Poel heeft zijn deelname nog niet bevestigd, maar liet afgelopen zondag in Benidorm verstaan dat hij erover nadenkt om zijn debuut te maken in de eerste Vlaamse klassieker van het jaar.

Deelnemende ploegen Omloop het Nieuwsblad

De organisatie heeft ook bekendgemaakt welke ploegen er op 28 februari zullen deelnemen. Dat zijn uiteraard alle ploegen uit de WorldTour aangevuld met automatische wildcards voor Pinarello-Q36.5, Cofidis en Tudor.

Ook Unibet Rose Rockets, Burgos-Burpellet-BH, Team Flanders–Baloise en TotalEnergies zijn erbij. TotalEnergies keert na twee jaar afwezigheid terug, het Spaanse Burgos-Burpellet-BH maakt zijn debuut.

Parcours Omloop het Nieuwsblad

Het parcours ziet er ook iets anders uit. Na twee passages over het duo Haaghoek-Leberg volgen de Molenberg, een derde keer Haaghoek-Leberg en de Berendries. Daarna wachten Tenbosse (0,5 km aan gemiddeld 6,2) en Parikeberg (0,8 km aan 4,9%).





Tenbosse en Parikeberg vervangen Elverenberg-Vossenhol. Daarna volgt nog de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg en is het nog zo'n twaalf kilometer richting de aankomst in Ninove.