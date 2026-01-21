Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

Jonas Vingegaard rijdt dit jaar voor het eerst de Giro. Kan de Deen vermijden dat hij ziek wordt, zoals in zijn laatste twee deelnames aan de Vuelta het geval was?

Na twee zeges in de Tour (2022 en 2023) en een eindzege in de Vuelta (2025) wil Jonas Vingegaard zijn trilogie vervolledigen met een eindzege in de Giro. De Deen komt er dit jaar voor het eerst aan de start.

Vingegaard topfavoriet in de Giro?

Vingegaard zal zonder Pogacar aan de start de grote favoriet zijn voor de eindzege, maar zijn ploegleider Jesper Morkov houdt toch nog een slag om de arm. Want er kan nog veel gebeuren voor Giro op 31 mei aankomt in Rome.

"Een van de dingen die ik tijdens een grote ronde heb geleerd, is hoeveel valkuilen er zijn waar dingen mis kunnen gaan", zegt hij bij Feltet. "Het is zwaar, maar dat maakt het uiteindelijk ook zo geweldig, als je na zo'n lange strijd eindelijk slaagt."

Kan Vingegaard ziekte vermijden in de Giro?

Onder meer ziekte kan een probleem worden voor Vingegaard. Vorig jaar en ook in 2023 werd de Deen ziek in de Vuelta nadat hij al de Tour had gereden. Kan Visma-Lease a Bike dat in de Giro vermijden?



"Ik ben ervan overtuigd dat we als team en Jonas zelf zeer goed voorbereid aan de Giro zullen beginnen, en ik weet ook zeker dat we hem scherp kunnen houden", zegt Morkov. "Natuurlijk kan er zich een ziekte voordoen, maar we zullen ons best doen om dat uit te sluiten, en ik denk dat het zal lukken."