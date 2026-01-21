"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

Met Soudal kon CEO Jurgen Foré al een van zijn hoofdsponsors aan zich binden tot 2030. AG Insurance lijkt dan weer niet over te stappen van de vrouwenploeg naar de mannenploeg.

De zoektocht naar sponsors was voor Patrick Lefevere iets wat nooit stopte. Zijn opvolger Jurgen Foré is er intussen in geslaagd om Soudal voor enkele jaren langer vast te leggen en zo voor zekerheid te zorgen.

Quick-Step ligt nog vast tot eind volgend jaar. Maar Lefevere onthulde afgelopen zomer dat Quick-Step een stap terug wilde doen om een minder prominente plaats in te nemen als er een andere sponsor zich zou aanbieden.

Vervangt AG Insurance als sponsor Quick-Step?

Er doen geruchten de ronde dat AG Insurance, hoofdsponsor van de vrouwenploeg, ook sponsor zou worden bij de mannenploeg. "Dat is niet hun bedoeling", zegt CEO Jurgen Foré duidelijk bij HLN.

Volgens Foré is AG Insurance een sterke partner die zijn focus legt op het vrouwenwielrennen. Beide ploegen sponsoren is ook moeilijk, want vrouwenploegen hebben inmiddels een budget van zo'n 5 miljoen euro nodig om competitief te kunnen zijn.



Het budget van beide ploegen samen komt volgens Foré neer tussen de 31 en 33 miljoen euro. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, maar een stuk onder topploegen zoals UAE Team Emirates-XRG of INEOS Grenadiers die boven rond de 50 miljoen euro zitten.