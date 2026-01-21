Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

Het nieuwe wielerseizoen is nog maar gestart, maar toch liggen al enkele renners in de lappenmand. De eerste etappe van de Tour Down Under eindigde voor twee renners met een stevige valpartij.

Na enkele maanden van trainen is voor heel wat renners het seizoen herbegonnen in de Tour Down Under. Voor de Nederlander Max van der Meulen (22, Bahrain Victorious) is het seizoen echter slecht van start gegaan.

In de Tour Down Under kwam hij in de eerste etappe ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn ploeg Bahrain Victorious kwam snel met een update over de toestand van Van der Meulen.

"Max heeft preventieve controles ondergaan, waaronder een hersenscan. Daaruit bleek dat er geen sprake is van een bloeding. Er zijn ook geen breuken geconstateerd. Wel heeft hij meerdere schaafwonden en kneuzingen opgelopen."

🏥Max van der Meulen was transported by ambulance to hospital following a crash on stage 1. The team confirmed that he was conscious and communicating on the way. We wish him a speedy recovery and will share further updates when available.#RideAsOne pic.twitter.com/A64fjyYRoi — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) January 21, 2026

Ook de Duitser Marius Mayrhofer (25, Tudor) kwam op 40 kilometer van de streep stevig ten val. Hij liep breuken op aan zijn rechter sleutelbeen, schouderblad en ribben en zal een tijdje aan de kant staan.





Een operatie zou volgens zijn ploeg Tudor niet nodig zijn. "Marius zal de komende dagen terugkeren naar Europa, waar hij met zijn revalidatieprogramma zal starten, te beginnen met fysiotherapie."